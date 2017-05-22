شاهد: لاعبو ريال مدريد يقتحمون المؤتمر الصحفي لزيدان

اقتحم لاعبو ريال مدريد قاعة المؤتمر الصحفي لمدربهم زين الدين زيدان للاحتفال بتتويج ناديهم بلقب الدوري الإسباني.

وقام لاعبو ريال مدريد بإفراغ محتويات زجاجات الشمبانيا على مدربهم أثناء المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة.

وتوج ريال مدريد أمس بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الثالثة والثلاثين في تاريخه، عقب فوزه 2 / صفر على مضيفه ملقا في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين (الأخيرة) للمسابقة الأحد.

وبات الفرنسي زين الدين زيدان سادس لاعب سابق في تاريخ ريال مدريد يتوج بلقب الدوري الأسباني كمدرب للفريق الملكي، بعد بيرند شوستر وفيسينتي دل بوسكي وخورخي فالدانو ولويس مولوني وميجيل مينوز.