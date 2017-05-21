علاء صادق يكتب: إبهار في الدوحة وإصرار البايرن ومئوية الفرعون

بينما ناهزت درجة حرارة الجو في الدوحة أربعين درجة مئوية عصر الجمعة الماضي

كان الجميع في مدرجات ومنشئات ملعب خليفة الدولي وعلى رأسهم أمير دولة الشيخ تميم وضيفه السويسري جيانى فالنتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يشعرون بالبرودة خلال متابعتهم للمباراة النهائية لكأس الأمير بين فريقي السد والريان.

تقنيات رفيعة المستوى أبهرت الحاضرين لاسيما المئات من الخبراء والصحفيين الذين جاءوا من كل صوب لحضور الحدث التاريخي الفريد بافتتاح أول الملاعب التي ستقام عليها نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وهو ما يقدم مؤشرات ممتازة ومبكرة بشأن جدية الاستعدادات وتطور المنشئات والسعي نحو تنظيم أفضل مسابقة لكأس العالم على مر العصور.. وخرج العديد ممن سبق لهم انتقاد الأجواء والاستعدادات في قطر نادمين على ما قالوا ومعلنين على الملأ تراجعهم ودعمهم وتأكيدهم أن كرة القدم ستشهد منعطفا مهما في مونديال 2022.

54

ينفرد نادى هامبورغ بين عشرات الأندية الألمانية التي نالت شرف اللعب في الدوري الألماني البوندزليجا أنه الوحيد الذى لم يسقط مطلقا إلى الدرجة الأدنى عبر 54 عاما من عمر البطولة.. وهو عنصر زهو خيالي لدى أنصاره الذين لم يتذوقوا طعم التتويج باللقب من عام.

ولكن ذلك الشرف الرفيع كاد أن يتبخر مساء السبت عندما دخل هامبورغ (وهو في المركز السادس عشر) مباراته الأخيرة على ملعبه ووسط أنصاره ضد فولفسبورغ ولا سبيل له لضمان البقاء إلا بالفوز، بينما يطيح به التعادل أو الهزيمة إلى مباراتين فاصلتين مع ثالث الدرجة الثانية لتحديد أيهما يبقي بالبوندزليغا، ورغم تأخر هامبورغ بهدف إلا أنه تمكن من التعادل السريع وظل أنصاره معلقين بساعة التوقيت والتعادل يعادل الهزيمة لديهم حتى أنقذهم لوكا فالدشميت فى الدقيقة 88 بأغلى الأهداف وفازوا 2-1 وحافظوا على سجلهم الناصع وتورط فولفسبورغ فى مباراتي الهروب من الهبوط.

+90

عندما تكون متخصصا في استغلال الوقت المشار إليه في عالم كرة القدم بالرقم +90.

قبل أيام قليلة أبهر بايرن ميونيخ بطل الدوري الألماني العالم عندما تمكن من تحويل تأخره أمام مضيفه لايبزج 4-2 إلى الفوز 5-4 وبينها هدفان للنمساوي ديفيد الابا والهولندي ارخين روبين بعد وصول التوقيت إلى الدقيقة 90، أي خلال الوقت القليل المضاف من حكم المباراة بدلا لما ضاع من وقت خلال زمن الشوط الثاني.

ومساء السبت الماضي اختتمت مسابقة البوندزليجا مراحلها بتسع مباريات وخلالها تكرر الإبهار، وأصبح بايرن ميونيخ أول فريق في تاريخ المسابقة يسجل هدفين في الوقت بدل الضائع عبر مباراتين متتاليتين، وكان بايرن متقدما أمام جمهوره المنتشي 2-1 على فرايبورغ 2-1 عندما أشارت ساعة الملعب إلى مرور 90 دقيقة، وبعدها سجل الفرنسي فرانك ريبيرى هدفا وغلف جوشو كيميش أهداف الموسم مع حلول الدقيقة الرابعة.

102

في طريقه للدخول في زمرة المهاجمين العالميين الكبار أصحاب الأرقام القياسية تخطى محمد صلاح نجم روما الإيطالي ومنتخب مصر حاجز مائة هدف مساء السبت الماضي بعد هدفيه في مرمى كييفو فيرونا خلال الفوز الكبير 5-3، ووصل الفرعون السريع إلى 102 هدف في مجموع أهدافه مع المنتخب والأندية التي لعب لها.

وأهداف صلاح موزعة كالتالي وفقا لغزارتها 34 هدفا مع روما خلال موسمين و29 هدفا مع منتخب مصر خلال ستة مواسم و19 هدفا مع بازل السويسري في موسمين أيضا و11 هدفا مع المقاولون العرب في بداياته وهو دون العشرين عاما.. و9 أهداف مع فيورنتينا الإيطالي في موسم واحد وهدفان فقط مع تشيلسى في أقل مواسم صلاح نجاحا وظهورا وفاعلية.