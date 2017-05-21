شاهد: يوفنتوس ينتزع لقب الدوري الايطالي للمرة السادسة على التوالي

أصبح يوفنتوس أول فريق يحرز لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم ست مرات متتالية بعد فوزه 3-صفر على كروتوني ليحسم اللقب قبل جولة واحدة من النهاية.

وسجل ماريو مانزوكيتش وباولو ديبالا وأليكس ساندرو الأهداف الثلاثة ليجمع يوفنتوس ثنائية الدوري والكأس المحلية للمرة الثالثة على التوالي، كما يملك فرصة تحقيق ثلاثية من الألقاب عندما يلعب ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوربا في الثالث من يونيو/حزيران المقبل.

وبفوزه على كروتوني المهدد بالهبوط رفع يوفنتوس رصيده إلى 88 نقطة من 37 مباراة متقدما بأربع نقاط على روما صاحب المركز الثاني الذي فاز 5-3 على مضيفه كييفو.

وفاز يوفنتوس بالدوري الإيطالي 33 مرة، وقال حارس المرمى جيانلويجي بوفون، 39 عاما، إن النادي "كتب صفحات في تاريخ كرة القدم سيصعب محوها".

وهذه هي المرة الثامنة التي يفوز فيها بوفون ببطولة الدوري مع النادي.