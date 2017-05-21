شاهد: برشلونة يفوز على إيبار ويخسر لقب الدوري الإسباني

احتل برشلونة المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بالرغم من الفوز الكبير على ضيفه إيبار 4-2 بعد أن تغلب ريال مدريد على ملقا 2-صفر في ختام منافسات البطولة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 90 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف الريال ليكتفي بمركز الوصيف، فيما توقف رصيد إيبار عند 54 نقطة في المركز العاشر.

وأنهى إيبار الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله تاكاشي إنوي في الدقيقة 7، وفي الشوط الثاني أضاف إنوي الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 61 قبل أن يقلص برشلونة الفارق بهدف في الدقيقة 63 سجله ديفيد خونكا مدافع إيبار بالخطأ في مرماه.

وكان بإمكان ليونيل ميسي أن يعادل النتيجة لبرشلونة في الدقيقة 69 عندما احتسبت ركلة جزاء مثيرة للجدل لفريقه لكنه فشل في تحويلها لهدف بعد أن تصدى لها حارس إيبار.

وتم لويس سواريز أن يعادل النتيجة في الدقيقة 73، وبعدها بدقيقة تلقى إيبار ضربة موجعة عندما أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه اندير كابا واحتسب ركلة جزاء نتيجة عرقلته لنيمار لينفذها ميسي هذه المرة بنجاح مسجلا الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع سجل ميسي هدف فريقه الرابع والسابع والثلاثين له هذا الموسم ليتوج بلقب هداف الدوري.

وهذه هي المباراة الأخيرة للويس إنريكي على ملعب كامب نو بعدما اعلن في وقت سابق رحيله عن تدريب الفريق، وستكون آخر مباراة يقود فيها إنريكي الفريق هي نهائي لكأس ملك إسبانيا التي ستقام نهاية الشهر الجاري أمام ألافيس.