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شاهد: هدف الدقيقة الأخيرة يتوج السد القطري بكأس الأمير على ملعب "كأس العالم"

19/5/2017

أحرز لاعب نادي السد القطري يوغرطة حمرون هدفا في الدقيقة الأخيرة ليقود فريقه للفوز بكأس أمير قطر لكرة القدم على استاد خليفة الدولي أول الملاعب الجاهزة لاستضافة كأس العالم 2022.

وبحضور رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا) جياني إنفانتينو ورئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة تسلم الأسباني تشابي قائد السد الكأس من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر في استاد خليفة بعد إعادة تطويره.

وهز الجزائري حمرون الشباك في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء ليقود فريقه للقب الثاني هذا الموسم بعد كأس قطر الذي توج به الشهر الماضي، ولقب كأس الأمير للمرة الثالثة في آخر أربع سنوات.

وسجل القائد رودريجو تاباتا هدف الريان في الدقيقة 49 قبل أن يتعادل حسن الهيدوس للسد من ركلة جزاء في الدقيقة 56 ليتوج السد باللقب للمرة 15 في تاريخه والبطولة 67 إجمالا في مسيرته.

والتقى الفريقان ثلاث مرات بالفعل هذا الموسم وخرج السد منتصرا بنتائج كبيرة في الدوري إذ فاز 5-صفر في ديسمبر كانون الأول و4-1 في أبريل نيسان كما تفوق فريق المدرب جيزوالدو فيريرا 3-2 في مواجهتهما بكأس قطر الشهر الماضي.

وألغى الحكم هدفا لإبراهيم ماجد مدافع السد بعد ست دقائق من البداية بداعي التسلل وكانت أول فرصة للريان عبر تاباتا في الدقيقة 16 من ركلة حرة مرت إلى جوار القائم الأيمن لحارس المرمى.

وأهدر تشابي فرصة خطيرة للسد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عندما سقطت الكرة أمامه على بعد خطوات من المرمى لكنه وضع الكرة في يد عمر باري حارس الريان.

وأهدر حمرون فرصة تسجيل الهدف الأول عندما ذهبت تسديدته إلى جوار المرمى في الدقيقة العاشرة.

ونجح القائد تاباتا في هز الشباك عندما تابع تمريرة محمد علاء العرضية بالقرب من المرمى ليضعها في شباك سعد الدوسري حارس السد على مرتين في الدقيقة 49.

وتسبب علاء في تعادل السد عندما ارتكب ركلة جزاء ضد الجزائري بغداد بونجاح مهاجم السد ليحرز منها الهيدوس هدف التعادل في الدقيقة 56.

وكاد جونزالوا فييرا أن يضيف الهدف الثاني للريان من تسديدة مباشرة إثر تمريرة تاباتا من ركلة حرة لكن الكرة ارتدت من العارضة في الدقيقة 70 وبعدها بست دقائق أهدر بونجاح فرصة خطيرة عندما أحسن استقبال تمريرة عرضية على صدره لكنه سدد الكرة أعلى المرمى.

وقبل النهاية بخمس دقائق سدد علي أسد بقوة من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ذهبت إلى جوار القائم الأيسر لباري.

وضمن السد، المتوج بلقب دوري أبطال آسيا عام 2011، المشاركة في البطولة القارية الموسم المقبل.

وعن إقامة المباراة في استاد خليفة الدولي قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 "أثبتنا للعالم نجاح تجربة تكنولوجيا التبريد وأنها ليست مجرد حلم".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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