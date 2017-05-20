شاهد: محمد صلاح يقود روما للفوز على فيرونا بخماسية

أبقى روما على حظوظه الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم, بفوزه في ضيافة كييفو فيرونا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الأسبوع السابع والثلاثين وقبل الأخير من المسابقة.

منح "لوكاس كاسترو " التقدم لأصحاب الملعب بحلول الدقيقة الخامسة عشرة .وأدرك "ستيفان الشعراوي" التعادل لروما في الدقيقة الثامنة والعشرين . لكن "روبرتو إنجليسي" أعاد التقدم مجدداً لكييفو فيرونا بحلول الدقيقة السابعة والثلاثين . وقبل الذهاب إلى الاستراحة سجل " محمد صلاح هدف التعادل لفريق العاصمة الإيطالية.

وفي الشوط الثاني عاد الشعراوي مجدداً لهز الشباك مسجلاً هدف روما الثالث في الدقيقة الثامنة والخمسين وعزز محمد صلاح تقدم الذئاب بالهدف الرابع بحلول الدقيقة السادسة والسبعين واختتم إدين دجيكو الخماسية قبل سبع دقائق على نهاية المباراة . وسجل "إنجليسي" هدف كييفو فيرونا الثالث بحلول الدقيقة السادسة والثمانين . فارتفع روما إلى أربع وثمانين نقطة في المركز الثاني , بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس الذي قد يحسم اللقب في حال فوزه أمام كروتوني غداً الأحد.