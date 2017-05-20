البث الحي
رياضة

شاهد: محمد صلاح يقود روما للفوز على فيرونا بخماسية

20/5/2017

أبقى روما على حظوظه الضئيلة في التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم, بفوزه في ضيافة كييفو فيرونا بخمسة أهداف مقابل ثلاثة ضمن الأسبوع السابع والثلاثين وقبل الأخير من المسابقة.

منح "لوكاس كاسترو " التقدم لأصحاب الملعب بحلول الدقيقة الخامسة عشرة .وأدرك "ستيفان الشعراوي" التعادل لروما في الدقيقة الثامنة والعشرين . لكن "روبرتو إنجليسي" أعاد التقدم مجدداً لكييفو فيرونا بحلول الدقيقة السابعة والثلاثين . وقبل الذهاب إلى الاستراحة سجل " محمد صلاح هدف التعادل لفريق العاصمة الإيطالية.

وفي الشوط الثاني عاد الشعراوي مجدداً لهز الشباك مسجلاً هدف روما الثالث في الدقيقة الثامنة والخمسين  وعزز محمد صلاح تقدم الذئاب بالهدف الرابع بحلول الدقيقة السادسة والسبعين واختتم إدين دجيكو الخماسية قبل سبع دقائق على نهاية المباراة .  وسجل "إنجليسي" هدف كييفو فيرونا الثالث بحلول الدقيقة السادسة والثمانين . فارتفع روما إلى أربع وثمانين نقطة في المركز الثاني , بفارق نقطة واحدة خلف يوفنتوس الذي قد يحسم اللقب في حال فوزه أمام كروتوني غداً الأحد.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من رياضة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)