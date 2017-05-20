شاهد: لام يغادر الملعب لآخر مرة وبايرن ينهي موسمه برباعية

أنهى فريق بايرن ميونيخ موسمه بتحقيق الفوز على ضيفه فرايبورغ، بأربعة أهداف مقابل واحد ، السبت، على ملعب "أليانز أرينا" ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر البوندسليغا.

وجاءت أهداف بايرن عن طريق آريين روبن، (4) وأرتورو فيدال (73)، بوفرانك ريبيري (91)، وجوشوا كيميتش (94)، بينما سجل نيلس بيترسن، هدف فرايبورج (76).

وكان الفريق البافاري قد حسم لقب البوندسليغا هذا الموسم، إلا أنه رفع رصيده إلى 82 نقطة، فيما تجمد رصيد فرايبورج عند 48 نقطة.

وكرم النادي البافاري، ثنائي الفريق البافاري فيليب لام، وتشابي ألونسو، قبل انطلاق المباراة التي شهدت حضور أساطير النادي مثل فرانز بيكنباور، وبول برايتنر، ودايتر هونيس، وأوليفر كان وآخرين.

وكان الثنائي أعلنا اعتزال عالم الساحرة المستديرة، بنهاية الموسم الحالي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات.