شاهد: صلاح يهدر هدفا في لقاء الفرصة الأخيرة لروما

سدد اللاعب المصري محمد صلاح كرة قوية في تجاه مرمى كييفو فيرونا تصدى لها الحارس بصعوبة.

وتعد مباراة روما وفيرونا السبت فرصة أخيرة لنادي روما الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفينتوس المتصدر والذي سيلتقي مع كروتوني مساء غداً الأحد.

ويحتاج روما للفوز منتظراً خسارة يوفينتوس من أجل استمرار المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وحتى الدقيقة 32 من الشوط الأول من اللقاء الجاري حاليا كانت النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما الأول لصالح فيرونا وأحرزه لوكاس كاسترو فيما سجل ستيفان شعراوي هدف التعادل لروما في الدقيقة 28 من المباراة.