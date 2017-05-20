شاهد: صلاح يحرز هدف التعادل لروما أمام فيرونا

أحرز اللاعب المصري محمد صلاح هدف التعادل لفريقه روما في الدقيقة الثانية والأربعين من الشوط الأول من مباراة روما وكييفو فيرونا

في الأسبوع الـ 37 بالدوري الإيطالي لينتهي الشوط بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وتعد مباراة روما وفيرونا السبت فرصة أخيرة لنادي روما الذي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 81 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف يوفينتوس المتصدر والذي سيلتقي مع كروتوني مساء غداً الأحد.

ويحتاج روما للفوز منتظراً خسارة يوفينتوس من أجل استمرار المنافسة على اللقب حتى الجولة الأخيرة.