شاهد: حارس ريال مدريد يقص شعر لاعب الوسط إيسكو

استعرض حارس مرمى نادي ريال مدريد كيلور نافاس مهاراته كحلاق خلال فيديو نشره نادي ريال مدريد على موقع يوتيوب.

وظهر نافاس، وهو من كوستاريكا، خلال الفيديو وهو يقوم بحلق شعر لاعب وسط نادي ريال مدريد الإسباني فرانسيسكو إيسكو.

وبدا نافاس أنه مارس الأمر مسبقا، حيث سأل إيسكو "كيف تحب أن أقص لك شعرك؟".

وعلق إيسكو على قص شعره قائلا لنافاس:" لقد قمت بعمل عظيم؛ شكرا لك".

وانتقل نافاس (30 عاما) إلى ريال مدريد قادماً من فريق ليفانتي الإسباني في صيف 2014 بمبلغ مقداره 10 مليون يورو ويعد هذا المبلغ أكبر مبلغ شراء حارس في تاريخ نادي ريال مدريد.