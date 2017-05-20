روسيا تستبق كأس العالم 2018 بـ "روبوت" للتعامل مع شغب الجماهير

يبدو أن روسيا التي ستستضيف كأس العالم 2018 وجدت الحل أمام مشكلة شغب الجماهير.

حيث ابتكر مصممون روس "روبوت" قادر على تحديد أي مشكلة والتعامل معها.

الروبوت الروسي الذي سمي AlanTim صمم للاستجابة إلى مخاوف كثيرة من شغب جماهير المنتخبات التي ستشارك خلال المناسبة العالمية القريبة.

وثارت هذه المخاوف بعد أعمال الشغب التي قام بها مشجعون روس في بطولة أوربا لكرة القدم عام 2016، واستهدفوا خلالها بشكل خاص المشجعين الإنجليز.

وللتعامل مع هذه المشكلة في المستقبل، قام مصممون في معهد موسكو للتكنولوجيا بابتكار الروبوت الذي يبلغ طوله 120 سنتيمترا بهدف طمأنة الجماهير التي ستحضر مباريات المونديال في روسيا العام المقبل.

وقال موقع ديلي ميل البريطاني إن هذا الروبوت قادر على قراءة العواطف الإنسانية، فإذا شعر بوجود خطر اندلاع أعمال عنف، سيحاول اتباع الطرق الدبلوماسية للتعامل مع المشكلة من خلال التحدث باللغة الإنجليزية.

وإذا فشل التفاوض، سوف يبلغ الروبوت الشرطة على الفور لتتعامل مع الخطر بطريقتها الخاصة.

ونشرت الشركة المصنعة مقطعا ترويجيا للروبوت يتحدث فيه قائلا إنه قرأ على الإنترنت أن بعض الجماهير الإنجليزية تخشى زيارة روسيا، ليضيف متوجها إليهم "لا يجب أن تقلقوا أبدا، سأعمل شخصيا على حمايتكم".