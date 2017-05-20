البث الحي
رياضة

روسيا تستبق كأس العالم 2018 بـ "روبوت" للتعامل مع شغب الجماهير

20/5/2017

يبدو أن روسيا التي ستستضيف كأس العالم 2018 وجدت الحل أمام مشكلة شغب الجماهير.

حيث ابتكر مصممون روس "روبوت" قادر على تحديد أي مشكلة والتعامل معها.

الروبوت الروسي الذي سمي AlanTim صمم للاستجابة إلى مخاوف كثيرة من شغب جماهير المنتخبات التي ستشارك خلال المناسبة العالمية القريبة.

وثارت هذه المخاوف بعد أعمال الشغب التي قام بها مشجعون روس في بطولة أوربا لكرة القدم عام 2016، واستهدفوا خلالها بشكل خاص المشجعين الإنجليز.

وللتعامل مع هذه المشكلة في المستقبل، قام مصممون في معهد موسكو للتكنولوجيا بابتكار الروبوت الذي يبلغ طوله 120 سنتيمترا بهدف طمأنة الجماهير التي ستحضر مباريات المونديال في روسيا العام المقبل.

وقال موقع ديلي ميل البريطاني إن هذا الروبوت قادر على قراءة العواطف الإنسانية، فإذا شعر بوجود خطر اندلاع أعمال عنف، سيحاول اتباع الطرق الدبلوماسية للتعامل مع المشكلة من خلال التحدث باللغة الإنجليزية.

وإذا فشل التفاوض، سوف يبلغ الروبوت الشرطة على الفور لتتعامل مع الخطر بطريقتها الخاصة.

ونشرت الشركة المصنعة مقطعا ترويجيا للروبوت يتحدث فيه قائلا إنه قرأ على الإنترنت أن بعض الجماهير الإنجليزية تخشى زيارة روسيا، ليضيف متوجها إليهم "لا يجب أن تقلقوا أبدا، سأعمل شخصيا على حمايتكم".

المصدر : ديلي ميل
المزيد من رياضة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)