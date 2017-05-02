شاهد: يقود دراجة نارية 500 كيلومتر على إطار واحد

سجل الياباني ماسارو آبي دراجته النارية رقما قياسيا عالميا جديدا في قيادة دراجته النارية على الإطار الخلفي.

وتمكن آبي، 33 عاما، من قيادة الدراجة لأكثر من 500 كيلومتر على الإطار الخلفي. وكان الرقم القياسي السابق هو 331 كيلومترا وسجله ياسويوكي كودو عام 1991.

وقطع آبي المسافة في أكثر من 13 ساعة، وقطع خلال الساعة الأولى 39.2 كيلومترا، وكسر الرقم السابق بعد 8 ساعات و19 دقيقة.

واحتاج آبي إلى تناول المسكنات بعد ساعتين من بدء التحدي لشعوره بألم في الظهر. وكان آبي ينوي تحقيق رقم جديد ويتمكن من القيادة لستمائة كيلومترا.