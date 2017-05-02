شاهد: هدف ساحر يعزز فرص ليفربول في المربع الذهبي

سجل إيمري تشان هدفا بالغ الروعة ليمنح ليفربول فوزا مهما 1-صفر خارج ملعبه على واتفورد (الاثنين) عزز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودبت الحياة في المباراة متوسطة المستوى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حين ذهبت تسديدة تشان الخلفية غير العادية عقب تمريرة لوكاس إلى الزاوية العليا للمرمى.

وكان الهدف، الذي وصفه القائد السابق جيمي كاراغر بأنه "أحد أفضل الأهداف في تاريخ ليفربول"، النقطة المضيئة الوحيدة في الشوط الأول الممل الذي لم يشهد إلا تسديدة البديل آدم لالانا التي اصطدمت بالعارضة.

وضغط واتفورد الذي بدا بلا حافز من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني واقترب من التسجيل عندما سدد سيباستيان برودل بقدمه اليسرى في العارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشدد الفوز من قبضة ليفربول على المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، وأربع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس.

لكن نادي مانشستر لعبا مباراة أقل من ليفربول في سباق التأهل لدوري أبطال اوروبا.