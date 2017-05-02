البث الحي
رياضة

شاهد: هدف ساحر يعزز فرص ليفربول في المربع الذهبي

1/5/2017

سجل إيمري تشان هدفا بالغ الروعة ليمنح ليفربول فوزا مهما 1-صفر خارج ملعبه على واتفورد (الاثنين) عزز آماله في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ودبت الحياة في المباراة متوسطة المستوى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول حين ذهبت تسديدة تشان الخلفية غير العادية عقب تمريرة لوكاس إلى الزاوية العليا للمرمى.

وكان الهدف، الذي وصفه القائد السابق جيمي كاراغر بأنه "أحد أفضل الأهداف في تاريخ ليفربول"، النقطة المضيئة الوحيدة في الشوط الأول الممل الذي لم يشهد إلا تسديدة البديل آدم لالانا التي اصطدمت بالعارضة.

وضغط واتفورد الذي بدا بلا حافز من أجل إدراك التعادل في الشوط الثاني واقترب من التسجيل عندما سدد سيباستيان برودل بقدمه اليسرى في العارضة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وشدد الفوز من قبضة ليفربول على المركز الثالث برصيد 69 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الرابع، وأربع نقاط عن مانشستر يونايتد الخامس.

لكن نادي مانشستر لعبا مباراة أقل من ليفربول في سباق التأهل لدوري أبطال اوروبا.

المصدر : رويترز
المزيد من رياضة

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)