شاهد: "هاتريك" رونالدو يحسم ديربي مدريد لصالح الريال

فاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة أحرزها اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتمكن رونالدو من إحراز الأهداف لصالح الريال في شباك غريمه أتلتيكو على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوربا.

وكان ريال مدريد قد وصل لنصف النهائي، بعدما تغلب على العملاق الألماني بايرن ميونيخ في ربع النهائي، بينما تمكن أتلتيكو مدريد من إقصاء ليستر سيتي الإنجليزي، في نفس الدور.

وبهذه الأهداف واصل رونالدو تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال أوروبا، وذلك بهدف.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن رونالدو بات بهذه الأهداف أول لاعب يسجل 52 هدفًا في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك في 66 مباراة، مقابل 37 هدفًا لغريمه ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني.