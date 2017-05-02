شاهد: سلوك غير رياضي للاعب فلولفسبورغ يكلفه 15 ألف يورو

أفلت البرازيلي لويز جوستافو لاعب وسط فولفسبورج من عقوبة إيقاف إضافية بسبب رد فعله الغاضب على واقعة طرده خلال المباراة أمام بايرن ميونخ يوم السبت الماضي بالدوري الألماني.

وقررت المحكمة الرياضية بالاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الثلاثاء تغريم جوستافو 15 الف يورو (16 ألف و400 دولار) بسبب السلوك غير الرياضي، لكنها لم تضاعف عقوبة إيقافه، ليغيب بذلك لمباراة واحدة فقط.

وحال لاعبو فولفسبورج دون وصول جوستافو إلى الحكم فيليز زفاير بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام بايرن بستة أهدف نظيفة.

ويغيب جوستافو عن فولفسبورج أمام اينتراخت فرانكفورت لكنه سيلحق بالمواجهتين أمام بوروسيا مونشنجلادباخ وهامبورج في ختام الموسم.