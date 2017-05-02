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شاهد: رونالدو يفتتح التسجيل في شباك أتلتيكو برأسية

2/5/2017

افتتح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني التسجيل في مباراة فريقه الجارية حاليا مع أتلتيكو مدريد.

وجاء الهدف في الدقائق الأولى من المواجهة الصعبة بين الريال وغريمه نادي أتلتيكو مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوربا.

وتقابل ريال مدريد وأتلتيكو وجها لوجه 7 مرات في المسابقات الأوربية على مر التاريخ، نجح الملكي في تحقيق 4 انتصارات، مقابل فوز وحيد للروخى بلانكوس، وتعادلين.

كما سجل نجوم الفريق الملكي 10 أهداف خلال هذه المواجهات، فيما أحرز أتلتيكو مدريد 5 أهداف فقط.

ونجح ريال مدريد في تحقيق 14 فوزا على مدار تاريخ مشاركاته في نصف نهائي دوري أبطال أوربا، وخسر ثلاث مباريات فقط، فيما حقق أتلتيكو مدريد ثلاث انتصارات مقابل هزيمتين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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