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شاهد: إيقاف ستروتمان لاعب روما مباراتين بسبب هذا السلوك

2/5/2017

أعلنت لجنة الانضباط في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء إيقاف كيفن ستروتمان لاعب وسط روما لمباراتين بسبب ادعاء السقوط في خسارة فريقه 3-1 أمام لاتسيو في قمة العاصمة.

واحتسب الحكم دانييلي أورساتو ركلة جزاء بعد سقوط اللاعب الهولندي البالغ عمره 27 عاما داخل منطقة الجزاء لكنه عوقب بأثر رجعي بعد أن أظهرت الاعادة التلفزيونية أن لاعب لاتسيو لم يلمسه.

وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان بموقعها على الانترنت "بعد أن مرر الكرة جانبيا بقدمه سقط ستروتمان بشكل غير طبيعي على الأرض…"

وسيغيب ستروتمان عن مباراتين مهمتين لروما ضد ميلانو صاحب المركز السادس يوم الأحد المقبل ثم أمام يوفنتوس المتصدر في 14 مايو ايار.

ويحتل روما المركز الثاني في الترتيب بفارق تسع نقاط خلف يوفنتوس لكنه يتقدم بنقطة واحدة على نابولي صاحب المركز الثالث.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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