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إبراهيموفيتش يخضع لجراحة ناجحة في الركبة

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد
2/5/2017

قال مينو رايولا مدير أعمال زلاتان إبراهيموفيتش إن مهاجم مانشستر يونايتد المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خضع لجراحة ناجحة في الركبة اليمنى لعلاج قطع في الرباط الصليبي.

وأصيب هداف يونايتد هذا الموسم خلال الفوز 2-1 على أندرلخت في إياب دور الثمانية للدوري الأوربي الشهر الماضي وسيغيب لفترة طويلة.

وخضع اللاعب البالغ عمره 35 عاما والذي ينتهي عقده مع يونايتد بنهاية الموسم للجراحة في الولايات المتحدة وبدأ برنامج إعادة التأهيل.

وقال رايولا في بيان "زلاتان إبراهيموفيتش خضع لجراحة ناجحة في الركبة. وسيتعافى بشكل كامل ولا يعاني من إصابة تنهي مسيرته في الملاعب".

وأضاف "بدأ زلاتان مرحلة إعادة التأهيل…".

وكان إبراهيموفيتش قد وعد محبيه عبر تطبيق انستغرام بأن يعود قويا بينما ارتدى لاعبو يونايتد قمصانا تحمل اسمه هو والمدافع ماركوس روخو قبل الفوز 2-صفر على بيرنلي في الدوري يوم 23 ابريل/ نيسان.

ويحل يونايتد ضيفا على سيلتا فيجو الإسباني يوم الخميس في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوربي.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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