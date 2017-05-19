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رياضة|ألمانيا

امرأة تدير مباريات بدوري الأضواء الألماني لأول مرة

19/5/2017

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم (الجمعة) تصعيد أول امرأة لتدير مباريات بدوري الأضواء في ألمانيا من الموسم المقبل.

وأصبحت ضابطة الشرطة بيبيانا شتاينهاوس (38 عاما) حكما بالاتحاد الألماني منذ 1999 وأدارت 80 مباراة بدوري الدرجة الثانية منذ 2007.

كما أدارت مباريات بكأس العالم للسيدات عامي 2011 و2015 وأولمبياد لندن 2012 وستدير نهائي دوري أبطال أوربا للسيدات الذي يقام في كادريف مطلع يونيو حزيران المقبل.

وقالت شتاينهاوس، التي تم تصعيدها إلى جانب ثلاثة من زملائها الرجال، في بيان "هدف كل حكم، سواء كان رجلا أو امرأة إدارة مباريات في دوري الدرجة الأولى".

وأضافت "عملت خلال السنوات الماضية على تحقيق ذلك وتعرضت لبعض العقبات. ولهذا أنا سعيدة بثقة لجنة الحكام".

وأعرب راينارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني عن أمله في ألا تكون شتاينهاوس آخر امرأة تدير مباريات بدوري الدرجة الأولى.

وقال "يحدوني الأمل في أن تحفز العديد من الشابات في بلادنا على اقتفاء أثرها". 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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