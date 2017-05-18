شاهد: شغب في مباراة بالدوري اليوناني بعد طرد المصري وردة

تسببت أعمال شغب في وقف مباراة باناثينيكوس وضيفه باوك في الدوري اليوناني لكرة القدم بعد نحو ساعة من بدايتها.

ورفض الحكم استكمال المباراة، ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد اليوناني قرارا بشـأن المباراة خلال الأيام المقبلة.

ونشر نادي باوك على صحفته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الحكم اعتبر باوك فائزا بثلاثية نظيفة".

وطرد الحكم حارس باناثينيكوس في الدقيقة العشرين للعنف مع أحد لاعبي باوك، ثم طرد الحكم المصري عمرو وردة المحترف في صفوف باوك بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وكان باناثياكوس متقدمًا بهدف دون رد عندما توقفت المباراة.

وأصيب المدير الفني لباوك فلاديمير ايفيتش في رأسه بعد قذفه بعلبة مشروبات غازية وجرى نقله في عربة إسعاف إلى المستشفى.