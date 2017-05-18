شاهد: ريال مدريد يتصدر برباعية في شباك سيلتا فيغو

بات ريال مدريد على بعد نقطة وحيدة من التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الـ33 في تاريخه، بعد فوزه على مضيفه سيلتا فيغو الأربعاء بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.

وبهذه النتيجة استعاد ريال مدريد الصدارة التي فقدها بعد "الكلاسيكو" أمام برشلونة، ووضع يده الأولى على اللقب.

وأقيمت المباراة على ملعب "بلايدوس" في المباراة المؤجلة من الأسبوع الحادي والعشرين بالدوري الإسباني وانتهى الشوط الأول بهدف نظيف للنادي الملكي في الدقيقة العاشرة أحرزه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحرز الهدف الثاني أيضا عند الدقيقة 48، ليقتل أحلام سيلتا فيغو بالعودة في اللقاء ثم قلص سليتا الفارق عبر اللاعب السويدي جون غيديتي، عند الدقيقة 69.

وسجل الريال الهدف الثالث عبر المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، بعد هدف غيديتي بدقيقة، قبل أن يضيف النجم الألماني توني كروس الهدف الرابع عند الدقيقة 87، لتنتهي المباراة برباعية للنادي الملكي مقابل هدف وحيد لسيلتا.

وارتفع رصيد نقاط الريال حاليا إلى 90 نقطة، متفوقا على برشلونة بفارق ثلاث نقاط، قبل جولة وحيدة من نهاية الدوري، إذ سيلتقي الفريق الكتالوني بنادي إيبار، في حين سيحل الريال ضيفا على ملقا.

يذكر أن الفريق الملكي يحتاج إلى تحقيق التعادل على أقل تقدير ليضمن التتويج باللقب رقم 33 في تاريخه، في حين سيتوج برشلونة باللقب في حال فوزه على إيبار وخسارة الريال أمام ملقا.