شاهد: رونالدو يحقق 3 أرقام جديدة بهدفيه في مرمى سيلتا فيغو

حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني 3 أرقام جديدة بعد تمكنه من تسجيل هدفين في مباراة فريقه مع سيلتا فيغو بالدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

فقد انتهت المباراة، التي جرت الأربعاء، بفوز النادي الملكي بأربعة أهداف لهدف.

وجاءت أرقام رونالدو الجديدة على النحو التالي:

– بات رونالدو الهداف التاريخي للدوريات الأوربية الخمسة الكبرى (الإسباني والإيطالي والألماني والإنجليزي والفرنسي) بعدما رفع رصيده إلى 368 هدفًا، محطمًا الرقم المسجل باسم جيمي غريفز نجم الكرة الإنجليزية في ستينيات القرن الماضي.

– سجل رونالدو هدفين بقدمه اليسرى ضد سيلتا فيغو، وهي أول مره له منذ 18 ديسمبر/كانون الأول 2016 حين سجل في مرمى كاشيما الياباني في نهائي مونديال الأندية.

– ساهم رونالدو بـ30 هدفًا في 28 مباراة لعبها بالدوري هذا الموسم، حيث سجل 24، وصنع 6 آخرين.