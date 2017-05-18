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شاهد: الترجي يهزم النجم بثلاثية ويحرز لقب الدوري التونسي

18/5/2017

نال نادي الترجي لقب الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للمرة 27 في تاريخه بفوزه الكبير 3-صفر على النجم الساحلي ملاحقه المباشرة في الجولة الأخيرة للمسابقة اليوم الخميس.

وحسم الترجي القمة 120 بين الفريقين ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في مرحلة التتويج باللقب بفارق أربع نقاط عن النجم صاحب المركز الثاني ليتوج بلقبه الأول منذ 2014.

والتقى الفريقان قبل هذه المباراة 119 مرة وفاز الترجي في 44 مباراة مقابل 37 للنجم الساحلي وتعادل الفريقان 38 مرة.

وكان يكفي الترجي التعادل للتتويج بلقب الدوري الذي أقيم بنظام المجموعتين هذا الموسم. وغاب اللقب عن خزائن الترجي في الموسمين الماضيين لكنه تغلب على حامل اللقب بثلاثية في مباراة مثيرة على استاد رادس الشهير في تونس العاصمة.

وافتتح لاعب الوسط غيلان الشعلاني التسجيل للترجي بعد أن وصلته كرة مرتدة من الدفاع ليتقدم نحو المنطقة ثم أرسل تسديدة أرضية في الزاوية البعيدة عن حارس النجم أيمن المثلوثي بعد ربع ساعة على البداية.

وضاعف الترجي المدعوم بحضور جماهيري كبير النتيجة عندما قابل المدافع علي المشاني برأسه كرة أرسلها خليل شمام من ركلة حرة واسكنها الشباك في الدقيقة 31.

وعزز المهاجم طه ياسين الخنيسي تفوق الترجي بهدف ثالث عندما أنهى هجمة مرتدة سريعة بتسديدة في شباك النجم الساحلي بعد خمس دقائق على بداية الشوط الثاني.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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