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رياضة

رئيس الزمالك يتمسك بـ 15 مليون دولار للاستغناء عن كهربا

محمود كهربا مهاجم الزمالك المصري
محمود كهربا مهاجم الزمالك المصري
16/5/2017

رفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تخفيض القيمة المالية المحددة للاستغناء عن محمود عبد المنعم "كهربا" بعدما أبدى أكثر من فريق عربي وأوربي رغبة في التعاقد مع اللاعب.

وعاد كهربا لصفوف الزمالك خلال الآونة الأخيرة بعد انتهاء إعارته لاتحاد جدة السعودي والتي استمرت لمدة موسم واحد.

وشدد رئيس الزمالك في تصريحات صحفية الثلاثاء على تمسكه بالطلبات المالية لإعارة أو بيع كهربا مهاجم الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مشيراً الى أن تلك القيمة المطلوبة هي التقدير الحقيقي لقيمة اللاعب وناديه.

وأعلن منصور في وقت سابق شروطه المالية للتخلي عن كهربا وهي الحصول على 5 ملايين دولار للإعارة و15 مليون دولار للبيع وفي حالة رفض شروط الزمالك فسيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق الأول في الموسم المقبل

وقال رئيس الزمالك في ختام تصريحاته: "على أي ناد يريد الحصول على خدمات كهربا الموافقة على شروطنا المادية أولا قبل أي شيء، اللاعب حاليا يعد واحدا من أفضل لاعبي الوطن العربي وهو ما ثبت خلال إعارته لاتحاد جدة والقيمة المحددة أقل تقدير له وللقلعة البيضاء" على حد وصفه.

المصدر : الألمانية
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