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شاهد: لاعب سعودي يفقد الوعي بعد اصطدام قوي خلال المباراة

15/5/2017

تعرض لاعب المنتخب السعودي بالفريق الرديف، محمد كنو، لضربة شديدة في الرأس أفقدته الوعي خلال مباراة بلاده والكاميرون ضمن دورة الألعاب الإسلامية 2017.

واصطدم اللاعب السعودية بنظيره الكاميروني في كرة مشتركة ما نتج عنه فقدانه للوعي من شدة الضربة.

وطمأنت اللجنة الأولمبية السعودية الجماهير السعودية على صحة اللاعب المنتخب.

وقالت اللجنة عبر حسابها الرسمي في تويتر "نود أن نطمئنكم أن إصابة لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم محمد كنو بسيطة وهو الآن في أحد مستشفيات باكو كإجراء احترازي للاطمئنان عليه".

‏يشار إلى أن المباراة انتهت بفوز المنتخب الكاميروني بثلاثة أهداف دون مقابل، وبهذه النتيجة انتهت مشاركة الأخضر بالدورة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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