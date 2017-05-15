شاهد: ريال مدريد يسحق اشبيلية ويقترب من لقب الدوري الإسباني

اقترب فريق ريال مدريد من لقب الدوري الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى منذ 2012 بعد فوز كبير 4-1 على إشبيلية.

وأثار الهدف الأول لريال مدريد جدلا بعد أن نفذ المدافع ناتشو فرنانديز ركلة حرة بشكل سريع أثناء استعداد لاعبي اشبيلية للوقوف في حائط دفاعي.

وسجل رونالدو سجل هدفه 400 مع الريال في الدقيقة 23 ثم أضاف هدفا آخر ليعيد التقدم لريال مدريد بفارق هدفين في الدقيقة 78 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعدما قلص ستيفان يوفيتيتش الفارق لاشبيلية في بداية الشوط الثاني.

وأضاف توني كروس الهدف الرابع في الدقيقة 84 ليفوز ريال مدريد في اخر مباراة على ملعبه هذا الموسم.

ويملك ريال مدريد وبرشلونة 87 نقطة لكل منهما لكن الأخير يتفوق في المواجهات المباشرة بينما تتبقى مباراة مؤجلة للريال مع سيلتا فيغو الأربعاء ويحتاج إلى أربع نقاط من أخر مباراتين ليفوز باللقب.