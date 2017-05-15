شاهد: روما يشعل الصراع بالدوري الإيطالي بفوزه على المتصدر يوفنتوس

تأجلت احتفالات يوفنتوس بالفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم للمرة السادسة على التوالي بعد هزيمته مفاجئة 3-1 أمام روما الأحد رغم أنه كان يكفيه التعادل فقط.

وبدا أن يوفنتوس الذي لم يخسر في الدوري منذ منتصف يناير كانون الثاني في طريقه لحسم الأمور عندما تقدم عبر ماريو لمينا في الدقيقة 21. لكن دانييلي دي روسي أدرك التعادل لروما بعد ذلك بأربع دقائق قبل أن يصعق صاحب الأرض يوفنتوس بهدفين في الشوط الثاني عبر ستيفن الشعراوي وراديا ناينجولان.

وقلص روما الفارق مع يوفنتوس إلى أربع نقاط قبل جولتين من النهاية كما أنه يتفوق في المواجهات المباشرة.

ولا يزال يوفنتوس، الذي ينافس لحصد الثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوربا، أبرز المرشحين للفوز باللقب المحلي ويحتاج لثلاث نقاط من مباراتيه على أرضه أمام كروتوني وخارج ملعبه أمام بولونيا للتتويج.

وسيعود يوفنتوس للاستاد الأولمبي لمواجهة لاتسيو في نهائي كأس ايطاليا يوم الأربعاء المقبل.