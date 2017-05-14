البث الحي
رياضة

شاهد: هال سيتي يودع الدوري الإنجليزي بخسارة كبيرة

14/5/2017

أصبح هال سيتي ثالث وآخر الأندية التي ودعت الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته الكبيرة 4-صفر أمام مضيفه كريستال بالاس الذي ضمن بقاءه بفضل أدائه الرائع، الأحد.

ورافق هال سيتي فريقي ميدلسبره وسندرلاند إلى الدرجة الأدنى بعد تجمد رصيده عند 34 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن سوانزي سيتي صاحب المركز 17 وأول مراكز منطقة الأمان.

وقفز كريستال بالاس إلى المركز 13 برصيد 41 نقطة قبل جولة على نهاية المسابقة.

ووضع ويلفريد زاها وكريستيان بنتيكي كريستال بالاس في المقدمة بهدفين في الشوط الأول.

وأضاف لوكا ميليفويفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني بينما جعل باتريك فان إنهولت النتيجة 4-صفر قرب النهاية لأصحاب الأرض.

وتوج تشلسي باللقب يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بهدف من دون مقابل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)