شاهد: هال سيتي يودع الدوري الإنجليزي بخسارة كبيرة

أصبح هال سيتي ثالث وآخر الأندية التي ودعت الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد خسارته الكبيرة 4-صفر أمام مضيفه كريستال بالاس الذي ضمن بقاءه بفضل أدائه الرائع، الأحد.

ورافق هال سيتي فريقي ميدلسبره وسندرلاند إلى الدرجة الأدنى بعد تجمد رصيده عند 34 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن سوانزي سيتي صاحب المركز 17 وأول مراكز منطقة الأمان.

وقفز كريستال بالاس إلى المركز 13 برصيد 41 نقطة قبل جولة على نهاية المسابقة.

ووضع ويلفريد زاها وكريستيان بنتيكي كريستال بالاس في المقدمة بهدفين في الشوط الأول.

وأضاف لوكا ميليفويفيتش الهدف الثالث من ركلة جزاء في الشوط الثاني بينما جعل باتريك فان إنهولت النتيجة 4-صفر قرب النهاية لأصحاب الأرض.

وتوج تشلسي باللقب يوم الجمعة الماضي بعد فوزه على وست بروميتش ألبيون بهدف من دون مقابل.