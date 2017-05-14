البث الحي
رياضة

شاهد: فينوورد بطلا للدوري الهولندي للقدم لأول مرة منذ 18 عاما

14/5/2017

توج فيينورد روتردام بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1999 والخامسة عشرة في تاريخه بفوزه على ضيفه هيراكليس الميلو 3-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

وسجل المهاجم المخضرم ديريك كاوت، 36 عاما، ثلاثية فينوورد ليضمن لفريقه التتويج باللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن اياكس أمستردام الذي فاز على فيليم تيلبورغ بالنتيجة نفسها.

وسجل كاوت الأهداف الثلاثة في الدقائق 1 و12 و84 من ركلة جزاء، بينما سجل بريتر فان أويين هدف هيراكليس في الدقيقة 89.

وخسر فينوورد في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لصفر، وكان التعادل أو الخسارة يعني إهداء اللقب على طبق من ذهب لمطاردهم أياكس.

وبهذه الثلاثية يرفع كاوت رصيده من الأهداف مع فينوورد إلى 102 هدفا من 163 مشاركة.

المصدر : وكالات
المزيد من رياضة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)

عندما يصبح التهديف فنا.. الكاف يحتفي بهدف شيكابالا في مرمى الأهلي (فيديو)

شيكابالا يسجل هدف التعادل لفريق الزمالك في مرمى الأهلي (رويترز)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)
الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)