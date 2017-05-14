شاهد: فينوورد بطلا للدوري الهولندي للقدم لأول مرة منذ 18 عاما

توج فيينورد روتردام بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1999 والخامسة عشرة في تاريخه بفوزه على ضيفه هيراكليس الميلو 3-1 في المرحلة الرابعة والثلاثين الأخيرة.

وسجل المهاجم المخضرم ديريك كاوت، 36 عاما، ثلاثية فينوورد ليضمن لفريقه التتويج باللقب بفارق نقطة واحدة فقط عن اياكس أمستردام الذي فاز على فيليم تيلبورغ بالنتيجة نفسها.

وسجل كاوت الأهداف الثلاثة في الدقائق 1 و12 و84 من ركلة جزاء، بينما سجل بريتر فان أويين هدف هيراكليس في الدقيقة 89.

وخسر فينوورد في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لصفر، وكان التعادل أو الخسارة يعني إهداء اللقب على طبق من ذهب لمطاردهم أياكس.

وبهذه الثلاثية يرفع كاوت رصيده من الأهداف مع فينوورد إلى 102 هدفا من 163 مشاركة.