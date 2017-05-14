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شاهد: فوز ساحق لبرشلونة بأربعة أهداف

14/5/2017

فاز برشلونة على مستضيفه لاس بالاماس بأربعة أهداف لهدف ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

افتتح التسجيل لبرشلونة نيمار دا سيلفا في الدقيقة الخامسة والعشرين. وضاعف لويس سواريز النتيجة لفريقه بهدها بدقيقتين.

وفي الدقيقة الثالثة والستين قلص بيدرو بيغاس  النتيجة للاس بالماس. لكن نيمار نجح في تسجيل ثالث أهداف برشلونة في الدقيقة السابعة والستين. وبعد أربع دقائق وقع نيمار على الهاتريك ليرفع النتيجة لصالح الفريق الكتالوني لأربعة أهداف.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة السابعة والثمانين في الصدارة. وبقي لاس بالماس بتسع وثلاثين نقطة في المركز الرابع عشر.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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