شاهد: دراجة شرطة تعرقل متنافسين في سباق بإيطاليا

شهد سباق إيطاليا للدراجات سقوط عدد من المتسابقين بعد أن اصطدم أحدهم بدراجة نارية تابعة للشرطة كانت تقف على جانب الطريق.

واصطدم البريطاني جرينت توماس متسابق فريق سكاي ومواطنه ادم يتس متسابق اوريكا سكوت بعد التصادم قبل بداية صعود أخر منحدر في أول مرحلة جبلية في السباق والذي امتد لمسافة 13.6 كيلومترا.

وبدا أن توماس، الذي احتاج لعدة دقائق للعودة لدراجته، يعاني من إصابة في كتفه.

وانهى يتس المرحلة بفارق أربع دقائق و38 ثانية عن الفارق الفائز وتوماس بفارق خمس دقائق وسبع ثوان.

وأحكم الكولومبي نايرو كينتانا قبضته على صدارة الترتيب العام للسباق بعد فوزه بالمرحلة التاسعة من السباق والتي امتدت لمسافة 149 كيلومترا.

ويتصدر كينتانا الترتيب العام بفارق 28 ثانية عن الفرنسي تيبو بينو و30 ثانية عن الهولندي توم دومولين.