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شاهد: بايرن يقلب تأخره بفوز بخماسية على لايبزيغ

13/5/2017

حقق فريق بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم فوزا صعبا على صاحب المركز الثاني لايبزيغ بنتيجة 5 / 4.

وأظهر بايرن ميونيخ لماذا فاز باللقب بعدما سجل ثلاثة أهداف متأخرة لينتصر 5-4 على رازن بال شبورت لايبزيغ الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم.

 وحصد بايرن اللقب قبل أسبوعين فيما ضمن لايبزيغ المركز الثاني.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 84 ليقلص الفارق إلى 4-3.

 وأدرك ديفيد ألابا التعادل من ركلة حرة في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يخطف أرين روبن هدف الفوز في اللحظات الأخيرة ليكمل عودة رائعة بعدما تأخر فريقه 3-1 و4-2.

المصدر : رويترز
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