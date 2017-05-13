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شاهد: انتشار فرق كرة القدم المختلطة في الأرجنتين

13/5/2017

تشهد الأرجنتين زيادة مطردة في أعداد فرق كرة القدم التي تضم لاعبين من الذكور والإناث معا.

وبدأت الفرق المختلطة في الانتشار في البلاد منذ نحو خمس سنوات.

وتقول إحدى الممارسات لمباريات كرة القدم المختلطة، إنه بالرغم من الانتشار، مازال الكثير من الشباب يرفضون الاشتراك في مباريات تضم لاعبين من الجنسين.

ويقدر اتحاد كرة القدم النسائية في الأرجنتين عدد اللاعبات في البلاد بنحو مليون لاعبة.

وتقول إحدى اللاعبات إنها كانت في السابق لا تجد العدد الكافي من اللاعبات لممارسة الرياضة معهن، مشيرة إلى أنها سعيدة بهذه المباريات لأنها تمكنها من ممارسة رياضتها المحببة أخيرا بدون عناء.

ويقول مدرب فريق ريفر بليت الشهير للسيدات إنه يجب الإقرار بأن الفروق الجسدية بين الذكر والأنثى تحول دون إقامة مباريات تضم فرقا مختلطة على مستوى المحترفين لأن هذا أمر طبيعي.

المصدر : أسوشيتد برس
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