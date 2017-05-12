شاهد: عندما يجتمع السحر بالمهارة في كرة التنس

حسم لاعب التنس الأوروغواياني بابلو كويفاس نقطة لصالحه خلال المباراة التي جمعته بالألماني ألكسندر زفيريف في ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة.

وبدا زفيريف في طريقه لحسم النقطة بعد أن لعب الكرة عالية لتسقط خلف كويفاس المتقدم.

لكن كويفاس عاد بسرعة إلى الخط الخلفي للملعب وسدد الكرة من الخلف لتسقط في الزاوية البعيدة من ملعب زفيريف الذي نظر إلى الكرة مشدوها.

وأنهى زفيريف المجموعة الأولى لصالحه 6-3 لكن كويفاس عكس الأمر في المجموعتين الثانية والثالثة وفاز بهما 6-صفر و6-4 ليحسم المباراة لصالحه ويصعد إلى الدور نصف النهائي للبطولة.