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شاهد: اشتباكات بين جماهير الريال وأتلتيكو قبل المباراة

10/5/2017

اندلعت اشتباكات بين جماهير ناديي أتلتيكو مدريد وجاره ريال مدريد، وذلك قبل اللقاء الذى يجمع الفريقين الليلة على ملعب "فيسنتى كالديرون" في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوربا.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن قوات الشرطة تدخلت لفض الاشتباك بين جمهور الفريقين.

وأضافت الصحيفة أن هناك حالات إصابة من جانب جمهور الفريقين نتيجة المقذوفات التي تم تبادلها من زجاج وحجارة قبل تدخل الشرطة.

وكان ريال مدريد قد حسم لقاء الذهاب الثلاثاء الماضي بثلاثية نظيفة حملت توقيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وسيقابل الفائز من مباراة الليلة يوفنتوس في نهائي البطولة بعد فوز الفريق الإيطالي على موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف أمس الثلاثاء.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف أجنبية
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