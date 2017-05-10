شاهد: "ألفيس" يقود يوفنتوس لنهائي دوري الأبطال

قدم داني ألفيس عرضا رائعا توجه بهدف جميل ليقود يوفنتوس للفوز 2-1 على ضيفه موناكو والتأهل لنهائي دوري أبطال أوربا لكرة القدم للمرة الثانية في آخر ثلاث سنوات الثلاثاء.

وقدم ألفيس تمريرة عرضية إلى ماريو مانزوكيتش ليسجل الهدف الأول في مباراة اياب الدور قبل النهائي وأضاف الهدف الثاني بنفسه ليحسم المواجهة فعليا.

وقلص كيليان مبابي النتيجة لموناكو في الدقيقة 69 لينهي مسيرة من ست مباريات متتالية بشباك نظيفة في المسابقة ليوفنتوس والحارس المخضرم جيانلويجي بوفون.

واشتعلت الأجواء بعدما بدا أن كاميل غليك مدافع موناكو دهس المهاجم جونزالو هيغوين على الرغم من عدم معاقبة الحكم للاعب البولندي لتتوتر الأجواء في آخر 20 دقيقة.

وفاز يوفنتوس 4-1 في مجموع المباراتين وسيواجه الفائز من مواجهة ريال مدريد وغريمه اتليتيكو مدريد.

وسيقام النهائي في كارديف في الثالث من يونيو حزيران.