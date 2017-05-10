أول لاعب أردني يحترف في الملاعب الإنجليزية .. من هو؟

أعلن نادي بريستول روفرز الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع الأردني غسان أبو حسان لاعب منتخب الأردن لشباب لكرة القدم.

وفي تصريح لمالك النادي الأردني وائل القاضي لموقع النادي الإلكتروني، "أحد أهدافنا هو نقل اللاعبين الأردنيين للدوري الإنجليزي، لإكسابهم الخبرات اللازمة لمستقبل الكرة الأردنية".

وأضاف مالك النادي، "غسان لاعب موهوب، ومازال أمامه مستقبلًا كبيرًا، وسيكون إضافة للفريق، ويمكنه أن يثبت قدرة اللاعب الأردني على اللعب في الملاعب الإنجليزية".

وتمتلك عائلة القاضي الأردنية النادي منذ عام 2016، وصعد معهم لدوري الدرجة الأولى، ويحتل المركز السابع عشر برصيد 54 نقطة، وفشل في التأهل للدوري الإنجليزي الممتاز (البريمير ليغ).

وبذلك، أصبح غسان أبو حسان أول لاعب أردني يحترف في الملاعب الإنجليزية.