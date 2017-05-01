شاهد: مانشستر سيتي يتعادل بشق الأنفس مع مديلسبره

أعرب ستيف أجنو، مدرب فريق ميدلسبره، عن خيبة أمله لإخفاق فريقه في الحفاظ على تقدمه 2 / 1 على ضيفه مانشستر سيتي

ليسقط في فخ التعادل مع الفريق السماوي بهدفين لمثلهما في الدقائق الأخيرة بالمرحلة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم اليوم الأحد.

وقال أجنو، عقب المباراة "نشعر بخيبة أمل لتلقي شباكنا هدفا في الوقت القاتل. لكني أعتقد أن اللاعبين بذلوا مجهودا ضخما، وأظهروا شجاعة حقيقية طوال اللقاء".

وعجز ميدلسبره عن الحفاظ على تقدمه 2 / 1 بعدما أدرك جابرييل جيسوس التعادل لمانشستر سيتي، قبل نهاية الوقت الأصلي بخمس دقائق، ليظل الفريق في المركز التاسع عشر (قبل الأخير) برصيد 28 نقطة، بفارق ست نقاط خلف مراكز الأمان، قبل نهاية البطولة بثلاث مراحل.