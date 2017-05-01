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شاهد: لاعب يسقط منافسه بطريقة غريبة

1/5/2017

شهدت إحدى المباريات في الدوري الروسي لكرة القدم واقعة غريبة، بعد أن عرقل أحد لاعبي فريق تومسك لاعبا من فريق زينيت سان بطرسبرغ المنافس.

وقام ألكسندر سوبوليف مهاجم تومسك باحتضان دومينيكو كريشيتو لاعب زينيت والسقوط به أرضا في حركة تشبه كثيرا ما يقوم به لاعبو المصارعة.

وكان رد فعل كريشيتو عنيفا وقام بركل سوبوليف بقدمه مما دفع الحكم إلى إنذارهما وإشهار البطاقة الصفراء لهما.

وانتهت المباراة بفوز زينيت سان بطرسبرغ بهدفين مقابل لاشيء لتومسك. ويحتل زينيت المركز الثاني برصيد 52 نقطة فيما يتذيل تومسك ترتيب جدول المسابقة.

المصدر : أسوشيتد برس
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