شاهد : بثنائية في 3 دقائق توتنهام يدك شباك أرسنال

حسم فريق توتنهام ديربي العاصمة البريطانية لندن لصالحه، ويواصل مطاردته لتشيلسي على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريمرليغ).

وتغلب توتنهام على ضيفه أرسنال بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين للمسابقة.

وأضاع لاعبو الفريقين العديد من الفرص السهلة طوال مجريات الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وجاءت الدقيقة 55 لتشهد معها هدف التقدم لتوتنهام عن طريق "ديلي ألي" لتزداد على إثرها الإثارة.

وبعدها بثلاث دقائق أضاف توتنهام الهدف الثاني من ضربة جزاء نفذها هاري كين في الشباك.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد توتنهام إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق أربع نقاط خلف تشيلسي المتصدر، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 60 نقطة في المركز السادس.