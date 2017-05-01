شاهد: إصابة رجال شرطة ومشجعين في شغب بدربي العاصمة التونسية

أصيب رجال شرطة وأعداد من المشجعين في أحداث شغب اندلعت خلال مباراة دربي العاصمة التونسية بين النادي الإفريقي والترجي الرياضي.

واندلعت المناوشات بين رجال الأمن وجماهير النادي الأفريقي بعدما اهتزت شباكه مرتين خلال الشوط الأول.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لإخلاء المدرجات وتفريق جماهير الأفريقي وتوقفت المباراة في الشوط الثاني لعدة دقائق قبل أن تستأنف وسط توتر شديد.

وانتهت المباراة بفوز الترجي بهدفين مقابل لا شيء يتصدر بها مرحلة التتويج بالدوري التونسي برصيد 17 نقطة وخلفه النجم الساحلي في المركز الثاني متأخرا بنقطة واحدة.