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بهدف إسباني.. نابولي يجتاز إنتر ميلان في "الكالتشيو"

30/4/2017

اجتاز فريق نابولي، الأحد، مضيفه إنتر ميلان بالفوز عليه بهدف نظيف في الجولة الرابعة والثلاثين للدوري الإيطالي لكرة القدم .

وتمكن نابولي من حسم الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله الإسباني خوزيه كاييخون في الدقيقة 43.

وتواصلت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه إنتر ميلان عن فرصة تسجيل هدف التعادل، كثف لاعبو نابولي من هجماتهم لتسجيل المزيد من الأهداف لكن لم تتغير النتيجة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد نابولي إلى 74 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد إنتر ميلان عند 56 نقطة في المركز السابع.

ويتصدر فريق يوفينتوس جدول ترتيب المسابقة برصيد 84 نقطة بفارق تسع نقاط عن روما الوصيف.

المصدر : الأناضول
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