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شاهد: محمد صلاح يقود روما للفوز على بولونيا بثلاثية

9/4/2017

عزز فريق روما وجوده في المركز الثاني بجدول ترتيب أندية الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه  بولونيا 3 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الحادية والثلاثين.

وشهدت مباريات هذه الجولة تعادل سامبدوريا وفيورنتينا 2 / 2 وفوز ميلان على باليرمو 4 / صفر وتورينو على كالياري  3 / 2 وكروتوني على إنتر 2 / 1 وأودينيزي على جنوه 3 / صفر.

وسجل أهداف روما فيدريكو فازيو ومحمد صلاح وإدين دزيكو في الدقائق 25 و41 و.75

ورفع روما رصيده إلى 71 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد بولونيا عند  34 نقطة في المركز الرابع عشر.

يشار إلى أن هذا الفوز هو الرابع على التوالي لروما في الدوري والثالث والعشرين هذا الموسم مقابل الخسارة في ست مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الهزيمة هي الخامسة عشر لبولونيا هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في سبع. 

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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