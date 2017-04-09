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شاهد: مالقة يقهر برشلونة ويفقده فرصة مزاحمة الريال على قمة "الليغا"

8/4/2017

فجر فريق مالقة، السبت، مفاجأة بالفوز على ضيفه برشلونة بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي الفريق الكتالوني حيث بحثوا بشتى الطرق عن فرصة تسجيل هدف التقدم لكن توالت الفرص الضائعة من جانب الثلاثي الأرجنتيني ليونيل ميسي والأورغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

ومال أداء مالقة للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة إلى أن جاءت الدقيقة 32 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق ساندرو راميريز الذي انفرد بالحارس الألماني شتيجن، وسدد الكرة قوية في الشباك لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض والجمهور بهدف نظيف.

وواصل لاعبو برشلونة سيطرتهم في شوط المباراة الثاني في رحلة بحث عن التعادل، لكن جاءت الدقيقة 65 لتشهد معها طرد نيمار لحصوله على الإنذار الثاني ليلعب برشلونة الدقائق المتبقية من اللقاء بعشرة لاعبين.

وازدادت الأمور تعقيدًا على لاعبي برشلونة بعد طرد نيمار، واستمر التكتل الدفاعي لمالقة إلى أن جاءت الدقيقة 90 ليتمكن جوناثان رودريغيز من تسجيل الهدف الثاني والثلاث نقاط.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد مالقة إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 69 نقطة في الوصافة بفارق ثلاث نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد والأخير له مباراة مؤجلة.

وبذلك، رفض الفريق الكتالوني استغلال تعثر منافسه ريال مدريد الذي تعادل في وقت سابق اليوم مع أتليتكو مدريد بهدف لكل منهما، ومن ثم مزاحمته على قمة المسابقة المحلية

المصدر : الأناضول + بي إن سبورتس
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