شاهد: لقطة فدائية للاعب فرنسي في كأس ديفيس للتنس

شهدت مباراة بريطانيا وفرنسا في ربع نهائي كأس ديفيس للتنس لقطة فدائية للاعب الفرنسي نيكولاس ماهو؛ حيث بذل محاولات مضنية لإنقاذ الكرة التي اضطرته للقفز إلى مدرجات الجماهير.

وتصدى ماهو للكرة ثلاث مرات كان اثنان منهما من مدرجات الجماهير قبل أن يحسمها الفريق البريطاني.

لكن فرنسا فازت بالمباراة وتأهلت للدور نصف النهائي في مسابقة كأس ديفيس بعدما تقدمت على بريطانيا 3-صفر السبت في منافسات اليوم الثاني من الدور ربع النهائي.

وحسم الثنائي نيكولاس ماهو وجوليان بينيتو تأهل فرنسا بكسبهما مباراة الزوجي على حساب جايمي موراي ودومينيك إينغلوت 9-7 و6-7 و7-5 و5-7 و5-7.

وباتت فرنسا، حاملة اللقب 9 مرات، أول المتأهلين إلى دور الأربعة المقرر في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.