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شاهد: ثلاثية نظيفة من مانشستر يونايتد في شباك سندرلاند

9/4/2017

أنعش مانشستر يونايتد آماله في الصعود لبطولة دوري أبطال أوربا في الموسم الجديد، عقب تغلبه 3/صفر على  مضيفه سندرلاند (المتعثر)

في المرحلة الثانية والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (بريميرليغ) الأحد.

وارتفع رصيد يونايتد إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بفارق أربع نقاط خلف جاره اللدود مانشستر سيتي، صاحب المركز الرابع، الذي يصعد بصاحبه للدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال في الموسم المقبل، علما بأن يونايتد مازال لديه مباراتان مؤجلتان، فيما يمتلك سيتي مباراة واحدة مؤجلة.

في المقابل، تجمد رصيد سندرلاند، الذي تكبد خسارته الحادية والعشرين في البطولة هذا الموسم، والسادسة خلال لقاءاته السبعة الأخيرة، عند 20 نقطة في مؤخرة الترتيب، ليتأزم موقفه بشدة في صراعه للبقاء في المسابقة.       

وافتتح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل لمصلحة يونايتد في الدقيقة 30، ليواصل هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي، بعدما أحرز هدف الفريق الوحيد خلال تعادله 1 / 1 مع ضيفه إيفرتون في المرحلة الماضية.

وتضاعفت معاناة سندرلاند خلال المباراة بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سيباستيان لارسون في الدقيقة 43.

واستغل مانشستر يونايتد النقص العددي في صفوفه منافسه ، ليسجل الأرميني هنريخ مخيتاريان وماركوس راشفورد الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 46 و.89  

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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