البث الحي
رياضة

شاهد: هدف أسطوري يحسم فوز ليفربول على ستوك سيتي

8/4/2017

انتفض ليفربول بشكل مذهل وقاده هدفان من البديلين فيليب كوتينيو وروبرتو فيرمينو لفوز ثمين 2-1 على مضيفه ستوك سيتي (السبت).

وبدت آمال فريق المدرب يورغن كلوب في انهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في مهب الريح عندما تقدم ستوك عن طريق جوناثان والترز في الشوط الأول.

وكان ليفربول سيئا في الشوط الافتتاحي ونادرا ما هدد مرمى ستوك لكن دخول الثنائي البرازيلي كوتينيو وفيرمينو مع بداية الشوط الثاني أبدل كل شيء.

وتعادل كوتينيو مع تبقي 20 دقيقة على النهاية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وبعد ثلاث دقائق أخرى تقدم ليفربول بكرة رائعة من فيرمينو من فوق الحارس.

وكادت شباك ليفربول أن تهتز في الدقيقة التالية لكنه يدين بالفضل للحارس سيمون مينيوليه الذي حرم سعيدو براهينو من التسجيل من مدى قريب.

وصمد ليفربول الذي يحتل المركز الثالث ليتقدم بفارق تسع نقاط عن ارسنال ومانشستر يونايتد صاحبي المركزين الخامس والسادس على الترتيب رغم أنه يتبقى للفريقين ثلاث مباريات أكثر من فريق كلوب.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
المزيد من رياضة

تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)

وفد إسرائيلي يزور أبو ظبي لتوقيع اتفاق بيع ناد لأحد أفراد العائلة الحاكمة

اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

اللاعب محمد مجدي قفشة محمولا على الأعناق بعد تسجيله هدف الفوز (رويترز)

هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

"أرابتك".. أكبر شركة مقاولات إماراتية تعلن إفلاسها رسميا

برج خليفة أحد أشهر مشروعات أرابتك القابضة (رويترز)