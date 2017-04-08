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شاهد: مانشستر سيتي يستعيد التوازن بالفوز على هال بثلاثية

8/4/2017

حقق مانشستر سيتي فوزه الأول في خمس مباريات بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بعدما تغلب بسهولة 3-1 على هال سيتي (السبت).

ووضع أحمد المحمدي لاعب هال الكرة بالخطأ في شباك فريقه بعد 31 دقيقة ليمنح سيتي التقدم.

وجعل سيرجيو أغويرو النتيجة 2-صفر بعد بداية الشوط الثاني عقب انطلاقة جيدة من رحيم سترلينغ ليسجل هدفه العاشر في اخر عشر مباريات مع سيتي.

وأطلق فابيان ديلف قذيفة ليحرز هدف سيتي الثالث قبل أن يقلص أندريا رانوكيا الفارق لهال قرب النهاية.

وتقدم سيتي صاحب المركز الرابع بسبع نقاط على أرسنال صاحب المركز الخامس الذي تتبقى له مباراتان بينما بقي هال فوق منطقة الهبوط بثلاث نقاط.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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