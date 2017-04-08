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شاهد: توتنهام يسحق واتفورد برباعية ويقلص الفارق مع تشلسي

8/4/2017

أحرز سون هيونغ مين هدفين ساعدا توتنهام هوتسبير على سحق ضيفه واتفورد 4-صفر ليقلص الفجوة مع تشلسي إلى أربع نقاط (السبت).

وافتتح ديلي آلي التسجيل بتسديدة رائعة في الدقيقة 33 على ملعب وايت هارت لين وبدا أن الفريق يقترب من تحقيق الانتصار 11 على التوالي في الدوري على ملعبه.

وجعل إيريك داير النتيجة 2-صفر بعدها بست دقائق قبل أن يضيف سون الهدف الثالث بتسديدة أرضية هائلة من خارج منطقة الجزاء قبل نهاية الشوط الأول مباشرة.

وأحرز اللاعب هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 54 بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية.

ومنح الفوز توتنهام صاحب المركز الثاني انتصاره السادس على التوالي بالدوري ليرفع رصيده إلى 68 نقطة من 31 مباراة قبل لقاء تشلسي المتصدر برصيد 72 نقطة مع بورنموث في وقت لاحق اليوم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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