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شاهد: تشلسي يعبر بورنموث بثلاثية ويعزز موقعه في الصدارة

8/4/2017

أعاد تشلسي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الفارق إلى سبع نقاط مع أقرب منافسيه بعد فوز سهل 3-1 على مضيفه بورنموث (السبت).

وهاجم تشلسي منذ البداية وتقدم عبر دييغو كوستا في الدقيقة 17 بتسديدة اصطدمت بمدافع بورنموث آدم سميث قبل أن تسكن الشباك وأضاف إيدن هازارد الهدف الثاني بعد عمل رائع في الدقيقة 20.

وقلص جوش كينغ الفارق في الدقيقة 42 محرزا هدفه العاشر في 11 مباراة بعدما اصطدمت الكرة بأحد المدافعين وحصل صاحب الأرض على عدة فرص في الشوط الثاني لإدراك التعادل لكن ماركوس ألونسو أحرز الهدف الثالث في الدقيقة 68 من ركلة حرة.

وقبل سبع جولات من النهاية يملك تشلسي 75 نقطة متقدما بسبع نقاط على توتنهام هوتسبير الذي فاز 4-صفر على واتفورد في وقت سابق (السبت).

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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